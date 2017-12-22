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Выставки , Металлургия , Металл-Экспо , Рынок металлов , Региональная металлоторговля | 22 декабря 2017 г. | 11:28

Подготовка к Металл-Экспо'2018" идет полным ходом

Подготовка к Металл-Экспо'2018

В ходе заседания оргкомитета Международной промышленной выставки "Металл-Экспо", состоявшемся 21 декабря в Москве, подвели итоги Осенней недели металлов и наметили планы по формированию выставок и других отраслевых мероприятий на будущий год.

В этом году выставка "Металл-Экспо" проводилась 14 - 17 ноября и собрала 530 компаний из 34 стран мира. За четыре дня металлургический форум посетили 28,5 тыс. специалистов из 60 стран и 320 городов России.

Президент Российского союза поставщиков металлопродукции, сопредседатель Оргкомитета выставки "Металл-Экспо" А. Романов, говоря об итогах, отметил, что ведущие отечественные и зарубежные металлургические компании и машиностроительные холдинги высоко оценили эффективность своего участия в "Металл-Экспо" и подтвердили свое участие в 2018 г.

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Так, в этом году большинство компаний-участников значительно расширили свои экспозиции, увеличили количество профессиональных стендистов, а также руководителей высшего звена. Численность делегаций большинства металлургических гигантов превышала 80—90 специалистов.

Насыщенная деловая программа "Металл-Экспо'2017" включала в себя свыше 50 мероприятий, на которых на которых обсуждались актуальные вопросы всех сегментов металлургического бизнеса.

Члены оргкомитета, среди которых руководители отраслевых союзов и ассоциаций металлургии, машиностроения, строительного комплекса и научно-исследовательских организаций, дали высокую оценку "Металл-Экспо'2017" и высказали ряд предложений по проведению следующего металлургического форума.

Активная работа по формированию экспозиций и деловых программ выставок и конференций 2018 г. фактически началась сразу после подведения итогов текущего года и продолжится в следующем году.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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