Иркутский филиал ПГК увеличил погрузку в крытых вагонах на четверть

Иркутский филиал «Первой Грузовой Компании» (ПГК) за 11 месяцев 2017 г. увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе на 24% до 1,8 млн т. Грузооборот вырос на 25% до 6,4 млрд ткм.

Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага, лесные, строительные и зерновые грузы, химические и минеральные удобрения.

«Наибольший прирост в сегменте крытых вагонов обеспечили грузоотправители целлюлозно-бумажной продукции и цветных металлов из Восточной Сибири. В течение года на эти номенклатуры наблюдается стабильно высокий спрос со стороны Китая. Для своевременного вывоза продукции наших партнеров в международном сообщении филиал проводит жесткий отбор и подготовку вагонов на погрузочных станциях», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

В январе-ноябре объем погрузки цветных металлов вырос до 507 тыс. т (+44%), бумаги – до 496 тыс. т (+43%). Перевозка лесных грузов увеличилась до 314 тыс. т (+8%), химических и минеральных удобрений выросла примерно в 3 раза – до 79 тыс. т. Погрузка зерновых грузов сохранилась на уровне прошлого года – 101 тыс. т.

Объем внутренних перевозок увеличился на 7% до 403 тыс. т, экспортных – на 38% до 1,3 млн т в годовом сопоставлении.

Грузы следовали со станций Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗАБЖД) железных дорог в адрес грузополучателей России, на экспорт – в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальска, а также в страны СНГ.