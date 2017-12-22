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Уралвагонзавод | 22 декабря 2017 г. | 13:08

УВЗ освоил выпуск новой техники

УВЗ освоил выпуск новой техники

Волчанский механический завод (входит в Уралвагонзавод) впервые изготовил и отгрузил заказчику два серийных образца вагона-самосвала (думпкара) модели 33-9985 грузоподъёмностью 105 т.

Вагон-самосвал (думпкар) модели 33-9985 предназначен для перевозки и автоматической выгрузки на отвалах или дробильных установках открытых горных разработок вскрышных скальных пород, угольно-рудных грузов и других подобных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

От других грузовых вагонов он отличается наличием кузова, способного производить выгрузку груза в обе стороны. Наклон кузова осуществляется тремя пневмоцилиндрами, установленными на кронштейнах рамы вагона. Ходовой частью вагона-самосвала являются две трехосные тележки производства УВЗ.

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Конструкторская документация нового изделия разработана специалистами Уральского конструкторского бюро вагоностроения (входит в УВЗ). Думпкар модели 33-9985 прошел полный комплекс испытаний и допущен к серийному производству.

«В корпорации УВЗ производятся вагоны-самосвалы полностью из отечественных комплектующих. Раньше думпкары закупались на Украине. Сегодня УВЗ предлагает свою разработку. Мы прогнозируем спрос на наш вагон-самосвал на рынке. В 2018 г. Волчанским механическим заводом рассчитывается выпуск 25 думпкаров», - отметил директор предприятия Владимир Брусов.

Кроме серийного производства думпкаров, Волчанским филиалом УВЗ также освоено изготовление цилиндров разгрузки и запасных частей к ним.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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