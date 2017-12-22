Транснефть заменила насосное оборудование ЛПДС «Омск»

Компания «Транснефть – Западная Сибирь» заменила магистральные насосные агрегаты на линейной производственно-диспетчерской станции «Омск» Омского районного нефтепроводного управления (РНУ). Замена оборудования производилась в соответствии с проектом по техническому перевооружению магистральной насосной станции (МНС) №2 открытого типа ЛПДС «Омск».

«Назначение данной МНС – транспортировка светлых нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу Уфа-Омск на участке Омск - Москаленки. Главная задача замены насосных агрегатов – повышение эксплуатационной надежности оборудования, обеспечение бесперебойной поставки дизельного топлива конечным потребителям», – пояснил начальник Омского РНУ Артем Федоров.

Так, в 2016 г. на данной станции были заменены магистральные насосные агрегаты (МНА) № 4,5. В текущем году насосные агрегаты № 1,2,3 были демонтированы и заменены двумя новыми. По техническим параметрам новое оборудование превосходит предыдущее: номинальная подача установленных насосов составляет 315 м3/час (у прежнего оборудования – 180 м3/час).

Специалисты выполнили демонтаж трех насосных агрегатов, их вспомогательных систем и другого технологического оборудования. На следующем этапе были смонтированы два новых МНА на единой раме, проведены шеф-монтажные и пусконаладочные работы. После подключения вспомогательных систем выполнен контроль качества сварных соединений, осуществлено гидроиспытание насосных агрегатов, запорной арматуры и технологических трубопроводов. Также при замене насосных агрегатов смонтированы новые монолитные железобетонные фундаменты и применены виброгасящие металлорукава на трубопроводах вспомогательных систем МНА. Данные системы способствуют стабильной работе насосных агрегатов при наличии негативных эксплуатационных факторов, в том числе, гасят повышенную вибрацию, снижают шум трубопроводов и оборудования.

Кроме того, были выполнены работы по обустройству кабельной эстакады, переносу тепловых сетей, устройству систем водоотведения дождевых и талых вод. В соответствии с проектом реализован дополнительный объем автоматизации для насосных агрегатов и электродвигателей.

Техническое перевооружение магистральной насосной станции №2 открытого типа – важная составляющая работ по модернизации объектов трубопроводного транспорта нефтепродуктов. В 2017 г. на ЛПДС «Омск» уже введена в эксплуатацию новая автоматизированная магистральная насосная станция открытого типа, продолжается строительство четырех резервуаров для хранения нефтепродуктов.