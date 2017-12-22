Сосновский завод построит суда на 197 млн руб.

Сосновский судостроительный завод выиграл тендер компании «Речводпуть» на строительство двух промерных судов класса РРР «X О 2,0 (лед 20) А». Цена государственного контракта достигает 197,5 млн. руб. Работы должны быть завершены до конца октября 2019 г. Выполнить контракт предприятию поможет финансовая поддержка, оказываемая Госкорпорацией Ростех.

«Ростех реструктурирует 1,2 млрд руб. долга Сосновского судостроительного завода в Кировской области. Благодаря финансовой поддержке Госкорпорации верфь возобновила свою работу, предприятие осуществляет деятельность в тесном взаимодействии с управленческой командой нашей дочерней компании «РТ-Капитал». Новый заказ позволит осуществить дополнительную загрузку производственных мощностей завода, предоставить рабочие места и после длительного простоя возобновить полномасштабную производственную деятельность», – отметил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

В обеспечение своих обязательств по госконтракту завод должен предоставить банковскую гарантию в размере 59 млн руб. Гарантия может быть получена от Новикомбанка.

Ранее сообщалось, что Ростех в лице компании «РТ-Капитал» предоставил Сосновскому судостроительному заводу заем в размере 20 млн руб. на льготных условиях с целью погашения задолженности по заработной плате и закрытия первоочередных долгов основным кредиторам. Новикомбанк в рамках кредитного договора также направит на поддержку завода 85 млн руб., которые пойдут на погашение долгов и обеспечение дальнейшей работы верфи.

В настоящий момент завод выполняет заказ на три лоцмейстерских судна для «Росморпорта». В 2018 г. также может быть реализовано соглашение о намерениях с «Росморпортом» на строительство еще четырех судов.