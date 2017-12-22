Белорецкий металлургический комбинат , интервью , Мечел , Металл-Экспо , Металл-экспо'2017 , Метизы | 22 декабря 2017 г. | 11:15
Гендиректор БМК подводит итоги 2017 года на рынке метизов (видео)
С какими проблемами сталкиваются сегодня на внутреннем рынке отечественные производители метизов? Насколько эффективны сегодня меры защиты внутреннего рынка? Какие меры со стороны государства могут быть приняты для создания благоприятной среды для отечественного товаропроизводителя и его защиты на собственном внутреннем рынке? Об этом, а также о том, как сложился текущий год для деятельности БМК, каковы предварительные итоги работы предприятия и как они отличаются от показателей и номенклатуры прошлого года в видео-интервью журналу "Металлоснабжение и сбыт" на площадке Металл-Экспо рассказал генеральный директор Белорецкого металлургического комбината Виктор Камелин.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 122
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