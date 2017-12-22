Switch to English
Белорецкий металлургический комбинат , интервью , Мечел , Металл-Экспо , Металл-экспо'2017 , Метизы | 22 декабря 2017 г. | 11:15

Гендиректор БМК подводит итоги 2017 года на рынке метизов (видео)

Гендиректор БМК подводит итоги 2017 года на рынке метизов (видео)

С какими проблемами сталкиваются сегодня на внутреннем рынке отечественные производители метизов? Насколько эффективны сегодня меры защиты внутреннего рынка? Какие меры со стороны государства могут быть приняты для создания благоприятной среды для отечественного товаропроизводителя и его защиты на собственном внутреннем рынке? Об этом, а также о том, как сложился текущий год для деятельности БМК, каковы предварительные итоги работы предприятия и как они отличаются от показателей и номенклатуры прошлого года в видео-интервью журналу "Металлоснабжение и сбыт" на площадке Металл-Экспо рассказал генеральный директор Белорецкого металлургического комбината Виктор Камелин.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 122

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

22.12.2017
Ижсталь получила экспортный кредит от Росэксимбанка
22.12.2017
Подготовка к Металл-Экспо'2018" идет полным ходом
22.12.2017
Рынок требует повышенного сервиса (видео)
21.12.2017
ЧМК вложил 400 млн руб. в капитальный ремонт природоохранного оборудования
21.12.2017
БМК освоил выпуск 20 метизных новинок в 2017 г.
21.12.2017
Интервью с директором по продажам Северстали Евгением Черняковым (видео)
20.12.2017
Что заряжает участников рынка металлов оптимизмом?
20.12.2017
Мечел заключил контракт на поставку угля с китайской корпорацией Jidong Cement
20.12.2017
Производственные мощности Ижорской трубной компании полностью загружены (видео)
20.12.2017
ЧМК остановил 200 единиц транспорта для снижения нагрузки на экологию
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter