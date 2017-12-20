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НЛМК , благотворительность | 20 декабря 2017 г. | 07:09

Благотворительному фонду «Милосердие» вручили награду Торгово-промышленной палаты России

Благотворительному фонду «Милосердие» вручили награду Торгово-промышленной палаты России

Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» награжден почетной грамотой руководства Торгово-промышленной палаты России за многолетнюю активную деятельность по продвижению традиций благотворительности. Награду председателю Президиума Фонда Сергею Мельнику вручил президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

В 2017 году на реализацию 11 благотворительных программ Фонд направил более 240 млн руб. Это позволило оказать помощь более 30 тыс. жителям Липецкой области. В Год экологии одним из наиболее крупных мероприятий Фонда стала поддержка программы экологических инициатив "Стальное дерево", в рамках которой в Липецке были реализованы 11 экологических проектов. В течение года «Милосердие» стало организатором традиционных акций "Светлое Воскресенье", "Сбор одаренных детей", "Подарим радость детям", "Школьная страна", "День знаний", "День инвалида".

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В ноябре 2017 г. стартовала программа Фонда «Помоги ближнему» по организации питания малоимущих жителей Липецка, а также проект "Здоровые люди - сильная нация!", который включает мероприятия по ранней диагностике рака у пожилых людей.

В течение года на поддержку ветеранов и инвалидов «Милосердие» направило около 30 млн рублей, на поддержку материнства и детства – около 9,5 млн рублей, на поддержку спорта - более 174 млн руб. Помощь учреждениям здравоохранения, а также на лечение по обращениям граждан превысила 9 млн рублей.

В целом с начала деятельности фондом «Милосердие» на все благотворительные программы направлено более 4,3 млрд рублей.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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