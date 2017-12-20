При поддержке завода «Трубодеталь» и ОМК состоялась благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск»

В Челябинске во второй раз прошла благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск». В ней приняли участие около 30 некоммерческих организаций из Челябинска. Ярмарку посетило порядка тысячи человек. Грант на ее проведение выделили завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) и ОМК в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».

Организуя площадку, где некоммерческие организации имеют возможность собрать дополнительные средства на проекты, а волонтеры предприятия - продемонстрировать свои навыки, предприятие поддерживает некоммерческий сектор города и добровольческие инициативы сотрудников, вовлекает челябинцев в благотворительность. Участники ярмарки предлагали изделия ручной работы и проводили мастер-классы, собирая деньги на помощь социально незащищенным слоям населения. Например, волонтеры «Трубодетали» пожертвования гостей за участие в своих мастер-классах и сувениры направят на помощь пациентам Челябинской областной детской клинической больницы в рамках акции «С миру по елке» благотворительного фонда «ОМК-Участие»: в ближайшие дни заводчане организуют для них новогоднее представление с подарками.

«”Трубодеталь” и Объединенная металлургическая компания второй раз поддерживают эту благотворительную ярмарку, и это действительно доброе дело – перед Новым годом купить подарки и помочь людям. Сувениры, приобретенные здесь, я планирую подарить своим коллегам: знаю, что они это оценят, им приятно будет получить от меня подарок, средства от продажи которого пошли на благотворительную помощь», – отметила директор по персоналу, связям с общественностью и общим вопросам завода «Трубодеталь» Ольга Хотнянская.



Впервые благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск» прошла в декабре 2016 года при поддержке завода «Трубодеталь» и ОМК. Тогда некоммерческим организациям на одной площадке удалось собрать более 300 тыс. рублей, которые были направлены на помощь самым разным слоям населения.