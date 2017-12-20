ЧМК остановил 200 единиц транспорта для снижения нагрузки на экологию

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приступил к реализации дополнительных мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе. На предприятии пересмотрена логистическая транспортная схема, остановлено более 200 единиц промышленного автотранспорта.

В дополнение к обязательным экологическим мероприятиям ЧМК реализует дополнительную программу по снижению нагрузки на окружающую среду. Принято решение остановить 200 единиц промышленного автотранспорта, срок эксплуатации которого составляет более 10 лет. В кратчайшие сроки оборудована специальная площадка, где уже размещено около 100 машин и дорожно-строительной техники.

Также особое внимание уделяется чистоте территории промышленной площадки. Ликвидировано почти 800 строений, мастерских, гаражей и других неиспользуемых производственных помещений, на освобождаемой территории проводятся рекультивационные работы, направленные на увеличение площади под озеленение, посадку деревьев. Промышленная ливневая канализация регулярно очищается специальной установкой высокого давления.

«Проводимые мероприятия позволяют существенно снизить концентрацию выхлопных газов на территории комбината и их попадание в атмосферный воздух близлежащих районов, а также предотвратить загрязнение грунтовых и дождевых вод, отводимых с территории ЧМК», – пояснил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.