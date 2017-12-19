Компания Металл Профиль расширяет географию присутствия в странах СНГ

С декабря 2017 года стало возможным приобрести полный ассортимент продукции под торговой маркой «Металл Профиль» на территории Кыргызстана.

Кровельные и фасадные системы, ограждения и водостоки, выпускаемые под торговой маркой «Металл Профиль» стали доступны жителям Бишкека с начала октября 2017 года.

«Кыргызстан — одна из наиболее активно развивающихся стран СНГ. Начав осуществлять поставки продукции в Бишкек, мы сможем максимально полно удовлетворить потребности, как крупных дилеров, так и частных домовладельцев в качественной продукции для установки надежных кровель, фасадов и водосточных систем на зданиях всех типов. Близость собственного производства в Казахстане позволит проводить оперативные поставки продукции в любом объеме точно в срок», - отмечает руководитель коммерческой службы обособленного подразделения ТОО «Завод Металл Профиль» в г. Алматы Евгений Светличный.

Полный ассортимент продукции под торговой маркой «Металл Профиль» можно приобрести в любой будний день по адресу: г. Бишкек, ул. Матросова 1/2

16-17 апреля 2018 года в Алматы ИИС "Металлоснабжение и сбыт" проведет Международную конференцию «Рынок металлов Средней Азии – 2018». Подробнее