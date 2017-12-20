Теплант собрал дилеров для подведения итогов 2017 года

15 декабря на АО «Теплант» прошел ежегодный Cлет дилеров. Более 20 компаний из России, Казахстана и Беларуси встретились в Самаре для подведения итогов работы за год и обсуждения планов на 2018 год.

Топ-менеджеры Тепланта рассказали о текущей рыночной ситуации, перспективах и планах компании. Обсуждались вопросы логистики, улучшения сервиса, позиционирования, а также технические особенности и возможности продуктов Teplant, маркетинговые задачи. Руководители дилерских компаний поделились своей оценкой ситуации на строительном рынке, обсудили с руководством Тепланта итоги уходящего года.

Александр Андреев, коммерческий директор АО «Теплант» отметил: «В 2017 году себя проявили многие наши дилеры. Компания «Югстрой-Авто» стала абсолютным лидером, продав за год больше 180 000 кв. м панелей. ГК «МОБИЛ ПЛЮС» удалось получить рекордное количество объектов – 85. Сразу 6 гипермаркетов «Леруа Мерлен» укомплектовал панелями наш московский дилер «ПРОФЛАЙН». Абсолютно космический прирост продаж в 40% установил партнер Тепланта в Казахстане - Pillaris Kazakhstan. Поздравляю коллег! Это настоящие победы! Благодаря нашим дилерам и региональным представителям, в этом году построено много знаковых объектов – стадионы «Самара Арена» («Специалист-Казань») и «Екатеринбург Арена» (территориальный менеджер Алексей Чернышев и региональный представитель Юрий Сомов), аэропорт «Симферополь» («Югстрой-Авто»), перечислять можно долго… Результатом работы дилерской сети и коммерческой службы Тепланта стали 10%-ный прирост в объеме продаж и увеличение рыночной доли на падающем рынке».