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Теплант | 20 декабря 2017 г. | 07:17

Теплант собрал дилеров для подведения итогов 2017 года

Теплант собрал дилеров для подведения итогов 2017 года

15 декабря на АО «Теплант» прошел ежегодный Cлет дилеров. Более 20 компаний из России, Казахстана и Беларуси встретились в Самаре для подведения итогов работы за год и обсуждения планов на 2018 год.

Топ-менеджеры Тепланта рассказали о текущей рыночной ситуации, перспективах и планах компании. Обсуждались вопросы логистики, улучшения сервиса, позиционирования, а также технические особенности и возможности продуктов Teplant, маркетинговые задачи. Руководители дилерских компаний поделились своей оценкой ситуации на строительном рынке, обсудили с руководством Тепланта итоги уходящего года.

Александр Андреев, коммерческий директор АО «Теплант» отметил: «В 2017 году себя проявили многие наши дилеры. Компания «Югстрой-Авто» стала абсолютным лидером, продав за год больше 180 000 кв. м панелей. ГК «МОБИЛ ПЛЮС» удалось получить рекордное количество объектов – 85. Сразу 6 гипермаркетов «Леруа Мерлен» укомплектовал панелями наш московский дилер «ПРОФЛАЙН». Абсолютно космический прирост продаж в 40% установил партнер Тепланта в Казахстане - Pillaris Kazakhstan. Поздравляю коллег! Это настоящие победы! Благодаря нашим дилерам и региональным представителям, в этом году построено много знаковых объектов – стадионы «Самара Арена» («Специалист-Казань») и «Екатеринбург Арена» (территориальный менеджер Алексей Чернышев и региональный представитель Юрий Сомов), аэропорт «Симферополь» («Югстрой-Авто»), перечислять можно долго… Результатом работы дилерской сети и коммерческой службы Тепланта стали 10%-ный прирост в объеме продаж и увеличение рыночной доли на падающем рынке».

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11 декабря 2017 г. Teplant поставил сэндвич-панели для исторического парка в Самаре

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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