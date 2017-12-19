Китайские инвесторы планируют создать металлургический кластер в Приморье

Перспективы реализации в Приморском крае инвестиционного проекта по созданию промышленного кластера обсудили на Дне китайского инвестора во вторник, 19 декабря, во Владивостоке. Рабочая встреча с председателем совета директоров компании Debang Guangdong Яо Сяодуном прошла под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как рассказал Яо Сяодун, китайская сторона заинтересована в создании на Дальнем Востоке экспортоориентированного кластера по глубокой переработке стали и производству сталелитейной продукции.

«Я из города Таншань провинции Хэбэй. В нашей провинции Таншань является крупным центром металлургической промышленности – более 80 крупных предприятий выпускают в год более 100 миллионов тонн металлургической продукции. Мы занимаемся этим делом уже более 20 лет. Люди моего поколения достаточно хорошо знают Россию и хорошо к ней относятся. Наша мечта, наш план – создать на территории Дальнего Востока металлургический кластер», – обозначил он.

Для реализации такого проекта сформирован консорциум инвесторов, который включает такие компании, как Sinosteel Corporation (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие), Jianlong Group и другие.

«Мы являемся инициаторами проекта. Но за нами стоит целый пул инвесторов, которые на нас смотрят, с которыми уже имеются договоренности о вхождении в проект на определенном этапе. Этот проект в конечном итоге может принести Дальнему Востоку от 30 до 50 тысяч рабочих мест. Наша стратегическая цель – создание здесь отраслевого промышленного кластера, в который будет вложено до пяти миллиардов долларов. Он будет включать в себя целую цепочку новой портовой инфраструктуры, складской и производственной. Это будет проект на пересечении курса "Один пояс – Один путь", который поддерживается китайским правительством, и курса российского правительства и регионального правительства на развитие Свободного порта», – подчеркнул председатель совета директоров компании.

Площадкой «приземления» проекта рассматривается Приморский край. Данная территория, по словам бизнесмена, имеет развитую портовую инфраструктуру, предлагает возможности применения режимов ТОР и Свободного порта Владивосток, а также расположена рядом с целевыми рынками сбыта.

«Территория Дальнего Востока, в частности Приморского края, обладает для реализации проекта всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь, незамерзающими портами, которые позволяют с нашей продукцией выйти на рынки третьих стран – стран Юго-Восточной Азии и Индии. Несомненно, мы воспользуемся льготным курсом, который дает предприятиям нашей отрасли наше правительство, а также российское», – отметил будущий инвестор.

Уже завтра представители компании осмотрят порт Зарубино, как одну из перспективных площадок. После согласования места под проект, начнется реализация его первой стадии, это займет год. За это время будет создана производственная база мощностью до миллиона тонн выпуска продукции ежегодно. Объем инвестиций составит 500 млн долларов. Далее созданная база будет обеспечена высоко экологичным производственным материалом, который соответствует требованиям по охране окружающей среды в России.

«Это будет современное оборудование, которое мы планируем ставить на второй и третьей стадиях, когда увеличим производственную мощность до 5 миллионов и до 10 миллионов тонн в год соответственно», – обозначил Яо Сяодун.

Предполагается, что на третьем этапе проекта возможна локализация производства сталелитейной продукции, которая может быть востребована на внутреннем рынке, в частности, в Приморском крае, – это автозапчасти, компоненты для тяжелой техники, комплектующие для судостроительного комплекса, металлоконструкции.



