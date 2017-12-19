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Госдума РФ , Металлургия РФ , экспертный Совет | 19 декабря 2017 г. | 13:56

Экспертный совет по металлургии при Госдуме обсудил ряд проблем

Экспертный совет по металлургии при Госдуме обсудил ряд проблем

Сегодня в Государственной Думе РФ состоялось заседание Экспертного совета по вопросам металлургической и горнорудной промышленности, на котором были обсуждены ряд проблем влияющих на эффективность деятельности металлургических компаний.

В частности члены Экспертного совета обсудили проблемы, связанные с вводом с 01.01.2018 года НДС на лом черных металлов, ситуацию с ростом цен на графитированные электроды, обменялись мнениями о субсидиях, предоставляемых на территории Казахстана производителям листового г/к, х/к проката, проката с покрытиями, а также обсудили ряд других вопросов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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