Экспертный совет по металлургии при Госдуме обсудил ряд проблем

Сегодня в Государственной Думе РФ состоялось заседание Экспертного совета по вопросам металлургической и горнорудной промышленности, на котором были обсуждены ряд проблем влияющих на эффективность деятельности металлургических компаний.

В частности члены Экспертного совета обсудили проблемы, связанные с вводом с 01.01.2018 года НДС на лом черных металлов, ситуацию с ростом цен на графитированные электроды, обменялись мнениями о субсидиях, предоставляемых на территории Казахстана производителям листового г/к, х/к проката, проката с покрытиями, а также обсудили ряд других вопросов.