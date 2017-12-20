ArcelorMittal продал чешский завод по выпуску электротехнической стали

Компания ArcelorMittalOstrava (AMO), чешское подразделение транснациональной группы ArcelorMittal, подписала соглашение о продаже своего предприятия по выпуску электротехнической стали GO Steel Frydek-Mistek польской компании Stalprodukt. Стоимость сделки составила 40 млн. евро. Она еще подлежит утверждению антимонопольными органами Германии, Австрии и Турции.

Предприятие GO Steel мощностью 100 тыс. т в год, выпускающее холоднокатаную электротехническую сталь (а также обычные холоднокатаные рулоны), было единственным активом в составе группы ArcelorMittal, производящим данную продукцию. Это направление не является приоритетным для группы, поэтому подразделение и было продано специализированному производителю.

Польская компания Stalprodukt была создана в 1992 г. на базе двух цехов меткомбината Huta Sendzimira в Кракове, который в настоящее время входит в состав ArcelorMittal. В настоящее время предприятие может выпускать до 50 тыс. т электротехнической стали в год, а также производит холодноформированные профили, тороидальные сердечники и другую металлопродукцию.

Как заявляет Stalprodukt, приобретение GO Steel Frydek Mistek позволит польской компании расширить свою долю европейского рынка, а также дополнить свое производство ориентированной электротехнической стали в Польше мощностями по выпуску неориентированной продукции в Чехии.