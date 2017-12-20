Switch to English
Польша , Чехия , ArcelorMittal , продажа активов , электротехническая сталь | 20 декабря 2017 г. | 09:56

ArcelorMittal продал чешский завод по выпуску электротехнической стали

ArcelorMittal продал чешский завод по выпуску электротехнической стали
Компания ArcelorMittalOstrava (AMO), чешское подразделение транснациональной группы ArcelorMittal, подписала соглашение о продаже своего предприятия по выпуску электротехнической стали GO Steel Frydek-Mistek польской компании Stalprodukt. Стоимость сделки составила 40 млн. евро. Она еще подлежит утверждению антимонопольными органами Германии, Австрии и Турции.

Предприятие GO Steel мощностью 100 тыс. т в год, выпускающее холоднокатаную электротехническую сталь (а также обычные холоднокатаные рулоны), было единственным активом в составе группы ArcelorMittal, производящим данную продукцию. Это направление не является приоритетным для группы, поэтому подразделение и было продано специализированному производителю.

Польская компания Stalprodukt была создана в 1992 г. на базе двух цехов меткомбината Huta Sendzimira в Кракове, который в настоящее время входит в состав ArcelorMittal. В настоящее время предприятие может выпускать до 50 тыс. т электротехнической стали в год, а также производит холодноформированные профили, тороидальные сердечники и другую металлопродукцию.

Новости по теме
24 ноября 2017 г. Уралвагонзавод готов обновить чешские вагоны в трамвайном парке России

Как заявляет Stalprodukt, приобретение GO Steel Frydek Mistek позволит польской компании расширить свою долю европейского рынка, а также дополнить свое производство ориентированной электротехнической стали в Польше мощностями по выпуску неориентированной продукции в Чехии.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 34

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

19.12.2017
Два итальянских банка могут заменить Marcegaglia в консорциуме по покупке меткомбината Ilva
15.12.2017
Французская Vallourec продает свое бурильное подразделение
14.12.2017
Правление SAIL одобрило СП с ArcelorMittal
11.12.2017
SAIL и ArcelorMittal готовы подписать соглашение о создании СП
08.12.2017
Vale продает непрофильные активы и надеется на стабильность железорудного рынка
24.11.2017
Уралвагонзавод готов обновить чешские вагоны в трамвайном парке России
24.11.2017
ThyssenKrupp выставляет на продажу итальянского производителя нержавеющей стали
23.11.2017
ArcelorMittal готовится к приобретению меткомбинатов в Индии
22.11.2017
Еврокомиссия требует от Marcegalia отказаться от доли в меткомбинате Ilva
20.11.2017
Группа НЛМК поставила сталь для коллайдера NICA
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter