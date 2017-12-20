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Иран , Слябы , новые мощности , горячекатаный прокат , Mobarakeh Steel | 20 декабря 2017 г. | 08:48

Иранская Mobarakeh Steel планирует увеличение производственных мощностей

Иранская Mobarakeh Steel планирует увеличение производственных мощностей
Крупнейший иранский производитель листового проката Mobarakeh Steel Company (MSC) планирует увеличить производственные мощности в ближайшие годы, что окажет существенное влияние на структуру его экспорта.

В настоящее время в состав компании входят комбинат Mobarakeh Steel в Исфахане производительностью 7,2 млн. т стали и 5,5 млн. т горячекатаного листового проката в год, завод Hormozgan Steel Complex (Hosco), выпускающий до 1,5 млн. т слябов в год и интегрированное предприятие Saba Steel, на котором с использованием технологии непрерывного литья полосы можно ежегодно получать до 1,6 млн. т горячекатаных рулонов.

В настоящее время у компании существует превышение сталелитейных мощностей над прокатными. Как сообщает управляющий директор MSC Бахрам Собхани, в текущем году по местному календарю (21 марта 2017 г. - 20 марта 2018 г.) компания планирует произвести 2,4 млн. т товарных слябов, преимущественно, на экспорт. Но, вероятно, этот план будет превышен. За первые семь месяцев 2017/2018 г. (март-октябрь) MSC отправила за рубеж 1,72 млн. т слябов, что более чем втрое превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

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По словам Бахрама Собхани, компании приходится экспортировать больше полуфабрикатов, так как поставки горячекатаных рулонов на рынки Евросоюза затруднены из-за введения в октябре текущего года пошлины в размере 57,5 евро за т. В то же время, спрос на слябы весьма высокий в Европе и азиатских странах.

Однако в ближайшие годы структура сортамента MSC должна измениться вследствие ввода в строй новых мощностей. Во второй половине 2018 г. или в начале 2019 г. г. компания планирует запустить на Mobarakeh Steel новый стан горячей прокатки производительностью 3 млн. т в год, так что у нее не останется полуфабрикатов для продажи на сторону. Однако в 2020 г. мощности Hosco по выпуску слябов должны быть доведены до 3 млн. т в год, что опять приведет к появлению излишка данной продукции... пока MSC не построит на каком-либо предприятии еще один прокатный стан.

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По мнению Бахрама Собхани, внутреннее потребление листового проката в Иране растет высокими темпами благодаря развитию таких отраслей как автомобилестроение, производство труб и бытовой техники. По его оценкам, в текущем году по местному календарю видимый спрос составит 5 млн. т, а уже в следующем (март 2018/март 2019) — увеличится до 6,5 млн. т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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