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Северсталь , Группа ЧТПЗ , сотрудничество | 19 декабря 2017 г. | 13:33

Северсталь и Группа ЧТПЗ подвели итоги сотрудничества в 2017 г.

Северсталь и Группа ЧТПЗ подвели итоги сотрудничества в 2017 г.

В Череповце состоялся очередной координационный совет Северстали и Группы ЧТПЗ, посвященный подведению итогов сотрудничества компаний в 2017 г. В мероприятии приняли участие представители производственных, технических и коммерческих подразделений компаний.

Стороны договорились обновить программу научно-технического сотрудничества. В частности, наметили пути дальнейшего совместного освоения коррозионностойкого проката и новых марок стали для производства штампосварных деталей трубопроводов на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ). Также Северсталь и Группа ЧТПЗ обсудили нюансы и особенности поставок труб большого диаметра для крупнейших проектов ТЭК.

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«Сотрудники компаний обменялись опытом участия в международных трубопроводных проектах как в техническом плане, так и с точки зрения развития клиентского сервиса. Мы определили направления дальнейшего совершенствования своей продукции, чтобы быть лидерами не только российского, но и мирового трубного рынка», - рассказал начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.

Внимание участников также было уделено вопросам качества поставляемого металлопроката и выполнению производственных показателей.

«В текущем году Северсталь отгрузила на ЧТПЗ более 21 тыс. т уникального сейсмостойкого проката для изготовления труб большого диаметра в рамках проекта «Сила Сибири». Они будут использоваться для прокладки трубопровода на участках, пересекающих зоны активных тектонических разломов», - отметил директор по маркетингу Северсталь Менеджмент Дмитрий Горошков.

Стороны отметили необходимость продолжения регулярных встреч в рамках координационных советов. Данные совещания предоставляют возможность всесторонне обсудить весь спектр взаимоотношений между предприятиями и скоординировать общий вектор развития.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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