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Индия , JSW Steel , железная руда , железорудные окатыши , покупка активов | 20 декабря 2017 г. | 06:02

JSW Steel сделала заявку на покупку железорудных активов

JSW Steel сделала заявку на покупку железорудных активов
Консалтинговая и проектная компания JSW Techno Projects Management, входящая в состав металлургической группы JSW, заключила соглашение о приобретении 49% акций производителя железорудного сырья Brahmani River Pellets Ltd (BRPL). Сделка подлежит утверждению индийской Комиссией по конкуренции и другими регулятивными органами.

В состав BRPL входят ГОК мощностью 4,7 млн. т концентрата и фабрика по выпуску окатышей производительностью 4 млн. т в год, соединенные шлампопроводом длиной 230 км. Все активы компании находятся в богатом железной рудой штате Одиша на востоке Индии. При этом производство окатышей расположено рядом с крупным металлургическим кластером в районе г. Джайпур.

В декабре 2016 г. группа Tata Steel подписала соглашение о приобретении BRPL у его собственника — международной металлотрейдерской компании Stemcor Holdings. Однако в октябре 2017 г. было объявлено о расторжении сделки, поскольку Tata Steel не удалось согласовать ее в регулятивных органах.

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О сумме сделки, объявленной JSW, не сообщается. По данным индийских СМИ, в 2014 г. рыночная стоимость BRPL оценивалась примерно в $1 млрд. Однако в дальнейшем компания была вынуждена прекратить добычу железной руды в рамках кампании по борьбе с незаконной разработкой месторождений полезных ископаемых, и перспективы возвращения лицензии выглядят неопределенными. В связи с этим нынешняя стоимость BRPL оценивается не более чем в 10 млрд. рупий ($155 млн.).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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