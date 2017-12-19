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Украина , восстановление , Алчевский металлургический комбинат , ЛНР | 19 декабря 2017 г. | 12:33

Алчевский меткомбинат возобновил работу

Алчевский меткомбинат возобновил работу
Алчевский металлургический комбинат (АМК) возобновил работу после десятимесячного простоя. Как заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, на предприятии снова запущена доменная печь № 5 проектной мощностью около 1,2 млн. т чугуна в год.

Комбинат простаивал с 13 февраля 2017 г. из-за блокады республик Донбасса, начатой самодеятельными «активистами», а затем продолженной киевскими властями. Вследствие прекращения железнодорожного сообщения с Украиной комбинат потерял возможность получать железную руду с украинской территории и отправлять готовую продукцию.

Как сообщил председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов, запуск АМК стал возможным благодаря получению заказов на продукцию комбината. Кроме того, по его словам, ведется подготовка к запуску Алчевского коксохимического завода, Стахановского завода ферросплавов и Стахановского вагоностроительного завода.

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Украинская корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), как сообщает «Минпром», одновременно официально заявила о фактической потере эффективного управленческого контроля над расположенными в Алчевске производственными активами и офисными помещениями. В состав этих активов входят ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод", ЧАО "Экоэнергия".

Пока не сообщается о том, какую стальную продукцию будет выпускать АМК после рестарта. В структуре группы ИСД комбинат использовался как поставщик товарных слябов на ее предприятия в Польше и Венгрии. Кроме того, АМК оснащен двумя толстолистовыми станами производительностью 464 тыс. т (стан «2250») и 1,2 млн. т в год (стан «3000»), а также полунепрерывным крупносортным станом «600» мощностью 1,655 млн. т в год.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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