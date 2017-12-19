арматура , Российский рынок металлов , Российский экспорт стали | 19 декабря 2017 г. | 11:49
Повторение пройденного. Российский рынок сортового проката: 11-18 декабря
- На первый взгляд, для нового ценового скачка нет никаких причин. Российская строительная отрасль вступила в зимний период снижения деловой активности. При этом неблагоприятное действие сезонных факторов усиливается экономическими и финансовыми проблемами.
- Рынок арматуры выглядит наполовину парализованным, поэтому на изменения цен он реагирует мало. Безусловно, объявленное на январь подорожание должно подхлестнуть видимый спрос в декабре, но этот процесс ограничивается дефицитом финансовых средств у дистрибьюторов и конечных потребителей.
- У металлургов нет особых альтернатив повышению котировок. Прежде всего, они реагируют на увеличение стоимости заготовки и готового проката при экспорте. Стоимость российских полуфабрикатов в середине декабря поднялась выше отметки $500 за т FOB, прибавив порядка $50 за т всего за месяц. Существенное же удешевление стальной продукции на мировом рынке в обозримом будущем маловероятно.
- Многие участники рынка считают, что спотовые цены так и не удастся довести в обозримом будущем до уровня заводских, поэтому надеяться можно будет лишь на ретроспективную коррекцию котировок металлургами по итогам января. Однако, по-видимому, и через месяц-полтора ситуацию на российском рынке проката будут определять, прежде всего, мировые тенденции.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 139
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