Switch to English
арматура , Российский рынок металлов , Российский экспорт стали | 19 декабря 2017 г. | 11:49

Повторение пройденного. Российский рынок сортового проката: 11-18 декабря

Повторение пройденного. Российский рынок сортового проката: 11-18 декабря
Последние события на российском рынке сортового проката начинают вызывать чувство дежа-вю. Как и год назад, в секторе арматуры началось зимнее повышение цен, спровоцированное событиями за рубежом, но совершенно не оправданное с точки зрения текущей ситуации в России. Впрочем, сейчас, можно сказать, российскому рынку проката строительного назначения не помогут ни подъемы котировок, ни спады. Видимое потребление низкое, с платежеспособным спросом есть очевидные проблемы. Вероятно, впереди строительный сектор ждет «мертвый сезон», который продлится, как минимум, до конца марта — начала апреля.
  • На первый взгляд, для нового ценового скачка нет никаких причин. Российская строительная отрасль вступила в зимний период снижения деловой активности. При этом неблагоприятное действие сезонных факторов усиливается экономическими и финансовыми проблемами.
  • Рынок арматуры выглядит наполовину парализованным, поэтому на изменения цен он реагирует мало. Безусловно, объявленное на январь подорожание должно подхлестнуть видимый спрос в декабре, но этот процесс ограничивается дефицитом финансовых средств у дистрибьюторов и конечных потребителей.
  • У металлургов нет особых альтернатив повышению котировок. Прежде всего, они реагируют на увеличение стоимости заготовки и готового проката при экспорте. Стоимость российских полуфабрикатов в середине декабря поднялась выше отметки $500 за т FOB, прибавив порядка $50 за т всего за месяц. Существенное же удешевление стальной продукции на мировом рынке в обозримом будущем маловероятно.
  • Многие участники рынка считают, что спотовые цены так и не удастся довести в обозримом будущем до уровня заводских, поэтому надеяться можно будет лишь на ретроспективную коррекцию котировок металлургами по итогам января. Однако, по-видимому, и через месяц-полтора ситуацию на российском рынке проката будут определять, прежде всего, мировые тенденции.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 139

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

18.12.2017
ЧМК продолжит поставки металлопродукции на рынок Австрии
18.12.2017
Поднялись и закрепились. Мировой рынок сортового проката: 10-17 декабря
18.12.2017
Капля камень точит. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (10-17 декабря 2017 г.)
15.12.2017
Итоги и прогнозы рынка металлов
14.12.2017
Предновогодняя распродажа. Российский рынок листового проката: 6-13 декабря
13.12.2017
Тянем-потянем. Мировой рынок листового проката: 6-12 декабря
13.12.2017
Мечел-Сервис поставил металл для Средне-Невского судостроительного завода
13.12.2017
Австралийская компания будет создавать металлургическую промышленность в Мозамбике
12.12.2017
Подготовка к повышению. Российский рынок сортового проката: 4-11 декабря
11.12.2017
Подскок. Мировой рынок сортового проката: 4-10 декабря
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter