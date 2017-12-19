Повторение пройденного. Российский рынок сортового проката: 11-18 декабря

На первый взгляд, для нового ценового скачка нет никаких причин. Российская строительная отрасль вступила в зимний период снижения деловой активности. При этом неблагоприятное действие сезонных факторов усиливается экономическими и финансовыми проблемами.

Рынок арматуры выглядит наполовину парализованным, поэтому на изменения цен он реагирует мало. Безусловно, объявленное на январь подорожание должно подхлестнуть видимый спрос в декабре, но этот процесс ограничивается дефицитом финансовых средств у дистрибьюторов и конечных потребителей.

У металлургов нет особых альтернатив повышению котировок. Прежде всего, они реагируют на увеличение стоимости заготовки и готового проката при экспорте. Стоимость российских полуфабрикатов в середине декабря поднялась выше отметки $ 500 за т FOB, прибавив порядка $ 50 за т всего за месяц. Существенное же удешевление стальной продукции на мировом рынке в обозримом будущем маловероятно.