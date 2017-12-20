Alro оптимизирует производство и укрепляет лидирующие позиции в регионе

Румынский производитель первичного алюминия Alro заключил соглашение о партнерстве с компанией Quintiq, лидером в области решений для планирования и оптимизации цепочки поставок (SCP&O).

В рамках соглашения Alro рассчитывает улучшить дисциплину поставок и увеличить объем производства, сохранив низкие затраты и минимальный уровень отходов. Кроме того, компания планирует укрепить свои позиции как ведущего поставщика алюминия в таких требовательных к качеству сырья отраслях, как авиастроение и автомобильная промышленность. Ожидается, что решение Quintiq для планирования и оптимизации цепочки поставок поможет Alro не только достичь этих целей, но и подтвердить свое лидерство в регионе благодаря полной прозрачности всей цепочки поставок, что напрямую влияет на точность и своевременность исполнения контрактных обязательств перед заказчиками.

«Прозрачность производственной цепочки - это наше конкурентное преимущество, - говорит генеральный директор Alro Добра Георге. - Подход к планированию, который предлагают специалисты Quintiq, дает нам ясную и наглядную картину сложившейся ситуации. Это позволяет точнее прогнозировать спрос и сроки исполнения заказов, а также своевременно выявлять узкие места. Наше производство становится более устойчивым к неожиданным отклонениям и сбоям. А чем выше дисциплина поставок, тем выше доверие и удовлетворенность наших заказчиков».

Первый пилотный проект Alro по внедрению технологий Quintiq запланирован на начало 2018 г. Руководство Alro сформулировало перечень конкретных целей, которые должны быть достигнуты в ходе проекта. В их число вошли: снижение уровня запасов незавершенного производства; увеличение производственной мощности; уменьшение энергопотребления в соответствии с политикой экологической устойчивости предприятия; улучшение дисциплины поставок.

Компания Alro входит в состав промышленной группы Vimetco N.V., которая представляет собой глобальный, вертикально интегрированный холдинг, занимающий ведущие позиции на мировом рынке первичного и вторичного алюминия. Alro является крупнейшим производителем алюминия в континентальной Европе (не считая России и стран Скандинавии). Мощности ее заводов позволяют выпускать 265 тыс. т алюминия в год.