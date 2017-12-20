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Энергетика , Русгидро , Жигулевская ГЭС | 20 декабря 2017 г. | 09:02

«Силовые машины» модернизировали гидротурбины на Жигулевской ГЭС

«Силовые машины» модернизировали гидротурбины на Жигулевской ГЭС

На Жигулевской ГЭС завершена плановая модернизация гидротурбин. Последний обновленный гидроагрегат со станционным № 20 включен в единую энергосистему страны.

Обновление турбинного оборудования на станции выполнено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро. На каждом гидроагрегате заменили рабочее колесо, направляющий аппарат, маслоприёмник, направляющий турбинный подшипник. Кроме этого, установили новые роторы генераторов. После модернизации увеличилась мощность гидроагрегатов, значительно улучшились эксплуатационные характеристики. Новое оборудование Жигулевской ГЭС изготовлено российским производителем – компанией «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург).

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ПКМ Жигулевской ГЭС рассчитана до 2025 г, ее реализация позволит увеличить установленную мощность станции до 2488 МВт (проектная мощность станции – 2100 МВт), увеличить выработку электроэнергии в паводок, повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски, существенно снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание.

Помимо модернизации гидроагрегатов, в рамках ПКМ на открытом распределительном устройстве ОРУ-500кВ Жигулевской ГЭС идет замена отработавших нормативный срок воздушных выключателей на элегазовые. Продолжается замена гидромеханического оборудования, систем автоматики.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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