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ЧТПЗ | 19 декабря 2017 г. | 11:33

Группа ЧТПЗ подписала соглашение о синдицированной кредитной линии с международными банками

Группа ЧТПЗ подписала соглашение о синдицированной кредитной линии с международными банками

Группа ЧТПЗ подписала синдицированный кредитный договор на сумму до 150 млн. евро (или эквивалента в долларах США). Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком четыре года.

В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, АйСиБиСи Банк (АО), и ООО «Чайнасельхозбанк». Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и $35 млн. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн. евро и $40 млн, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации. Ставка в евро составила EURIBOR +1,9% годовых, в долларах США LIBOR +2,1% годовых. Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заемщика. Полученные средства будут направленны на рефинансирование текущей корпоративной задолженности.

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Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву. Юридическое сопровождение сделки для заемщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.

ЧТПЗ выражает благодарность своим стратегическим финансовым партнерам за поддержку компании и эффективное сотрудничество.

"Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга", - прокомментировал директор по финансам и экономике Группы ЧТПЗ Валерий Борисов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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