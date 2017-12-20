ЛМЗ СКАД нарастил объемы производства

Литейно-механический завод СКАД (Красноярский край), один из ведущих в России производителей колес из алюминиевых сплавов для легковых автомобилей, вошел в состав РУСАЛа в апреле 2017 г. В ходе интеграции предприятия в производственную систему РУСАЛа на СКАДе приступили к совершенствованию технологических процессов, а также развитию портфеля продуктов. На конец 2017 г. динамика роста выпущенной продукции составила 27% от мощности предприятия (1,2 млн колес в год).

В целях укрепления позиций на экспортном рынке СКАД в текущем году увеличил ряд моделей, поставляемых на европейский рынок. Расширилась и география экспортных продаж: к числу ключевых зарубежных партнеров, среди которых Ford Motor Company и Alcar, в 2017 г. присоединилась итальянская компания Momo Srl. По итогам этого года 40% продаж дисков красноярского производителя составили поставки в страны СНГ и на конвейеры мировых лидеров автомобильной промышленности.

В рамках развития кооперации с другими предприятиями РУСАЛа в 2017 г. Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) приступил к выпуску уникального сплава «алюминий-кремний-11», разработанного исследовательским бюро СКАДа. Этот сплав отличается повышенной прочностью, жесткостью и легкостью, что придает колесным дискам оптимальные характеристики. Ранее СКАД закупал первичный алюминий и производил на его основе сплав в литейном цехе. Поставки готового металла позволят оптимизировать производственный процесс и повысить рентабельность СКАДа.

В 2018 г. предприятием запланированы инвестиции в расширение парка производственного оборудования. Будут приобретены дополнительные литейные машины и обрабатывающие станки. Это позволит СКАДу обеспечить рост объемов на 200-250 тыс. колес и увеличить долю присутствия на отечественном рынке. Кроме того, планируется вывод на рынок более 10 новых моделей колесных дисков.