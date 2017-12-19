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Северсталь-канаты , Северсталь-Метиз , стальные канаты | 19 декабря 2017 г. | 10:56

«Северсталь канаты» поставила продукцию на месторождение «ЕвроХим - ВолгаКалий»

«Северсталь канаты» поставила продукцию на месторождение «ЕвроХим - ВолгаКалий»

Филиал «Волгоградский» АО «Северсталь канаты» (входит в Северсталь-метиз) поставил 173 т стальных канатов на Гремячинское месторождение компании «ЕвроХим – ВолгаКалий».

Сотрудничество с компанией «ЕвроХим - ВолгаКалий» в сфере поставок канатов для добычи продолжается семь лет. На месторождение поставляются канаты как ГОСТ, так и собственные ТУ. В частности, оцинкованные многопрядные канаты и многопрядные канаты с металлическим сердечником, покрытым полимером.

«Компания «ЕвроХим – ВолгаКалий» - наш давний и надежный партнер, стабильно развивающаяся компания. Сотрудничество с ней означает не только развитие для предприятия, но и для всей области. Бесперебойная работа месторождения — это рабочие места и востребованная продукция», — прокомментировал директор «Северсталь канаты» Вячеслав Ширяевский.

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Сегодня «Северсталь канаты» реализует масштабный проект по развитию производства специальных канатов. Только в этом году сотрудники предприятия ввели в эксплуатацию экструзионную линию для покрытия канатов полимером и современную канатную машину, изготовленную специально для волгоградского завода.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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