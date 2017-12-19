Волжский ТЗ направил на реализацию экологических программ более 81 млн руб.

На Волжском трубном заводе (ВТЗ, входит в ТМК) состоялось расширенное заседание общественного экологического совета предприятия. В нем приняли участие члены экологического совета при Волгоградской областной думе, представители межрегиональной природоохранной прокуратуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области, общественных организаций.

Было отмечено, что в 2017 г. на ВТЗ направило более 81 млн руб. на реализацию 56 экологических мероприятий. В частности, на монтаж и пуск в эксплуатацию комплексов водоочистки оборотных циклов ТЭСЦ, строительство новой карты для захоронения отходов 4-5 классов опасности, обустройство площадки на участке зачистки вагонов цеха подготовки производства для исключения риска загрязнения почвы и окружающей территории, зеленую смену в детском лагере, тематическую выставка «Генезис» и фотоконкурс «Эковзгляд».

Экологический совет ВТЗ был создан в мае текущего года и объединил экологов, представителей подразделений и служб предприятия, а также профсоюзных лидеров и активистов молодежи. Он призван оказывать содействие структурным подразделениям в вопросах охраны окружающей среды, взаимодействовать с общественностью по темам экологической безопасности.