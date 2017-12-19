«Святогор» признан лучшим налогоплательщиком области

Предприятие «Святогор» (Свердловская область, входит в УГМК) стал лучшим налогоплательщиком Свердловской области по итогам 2016 г.

«По итогам 2016 г. сумма перечисленных налогов «Святогора» в бюджеты и внебюджетные фонды составила 2,3 млрд руб. Львиная доля налоговых отчислений пошла в федеральный бюджет – 1,35 млрд руб., более 601 млн руб. было перечислено в казну Свердловской области. В местные бюджеты Красноуральска, Кушвы, Североуральска и Ивделя предприятие перечислило 367 млн руб.», – отметил директор предприятия Дмитрий Тропников.

«Святогор» уже неоднократно был отмечен руководством региона за ответственную налоговую политику. Почетные дипломы и Благодарственные письма руководству предприятия были вручены по итогам 2010, 2012, 2014 и 2015 гг.

Также производственные достижения предприятия, его весомый вклад в развитие и укрепление благосостояния Свердловской области были отмечены дипломом главы региона.