«Русский Уголь» повышает уровень промышленной безопасности в Хакасии

На угольном разрезе Степной компании «Русский Уголь» в ноябре 2017 г. прошли учения вспомогательной горноспасательной команды (ВГК). Мероприятие проводилось для оценки действий персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Местом проведения учений стала обогатительная фабрика. Там была смоделирована условная авария: взрыв с обрушением, в котором якобы пострадал один из работников. Учебной задачей ВГК было спасение «пострадавшего» в условиях сильной задымленности. Члены горноспасательной команды оцепили место происшествия, эвакуировали сотрудников, вызвали спецавтомобили предприятия, оборудованные для тушения пожаров, а также машину скорой помощи.

«Все участники учений работали четко и слаженно, ликвидировав аварию гораздо быстрее норматива. Несмотря на то, что в настоящих боевых условиях нам не приходилось работать — и слава Богу, все действия знаем досконально. Мы постоянно проходим обучение, тренируемся в шахтах, различных теплокамерах, на карьере», — рассказывает командир отделения ВГК Захар Нестеров.

Любое угольное предприятие считается опасным производственным объектом. Поэтому подобные тренировки особенно важны.

«Нужно быть готовыми к любой ситуации. И наши спасатели обучены оказанию первой помощи, тушению пожаров, разбору завалов, умеют работать в респираторах. Все люди уже давно трудятся в этой системе, они подобраны по физическим и психологическим качествам. В каждой смене всегда дежурят по три человека», — отмечает командир ВГК разреза «Степной» Игорь Базаев.

На предприятиях «Русского Угля» уделяется повышенное внимание обеспечению производственной безопасности. На сегодня все члены горноспасательного отряда разреза Степной круглосуточно готовы выполнить любые задачи по недопущению аварийных ситуаций и ликвидации аварий на производстве. Помогает им в этом современная техника и оборудование.