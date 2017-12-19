Технодинамика обеспечит послепродажное обслуживание МС-21

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) станет основным оператором материально-технического послепродажного обслуживания магистрального самолета МС-21. Победителем конкурса на оказание соответствующих сервисных услуг стал авиационно-сервисный центр холдинга.

В рамках контракта сервисный центр обеспечит управление процессами ремонта авиационно-технических изделий, поставку и обмен вышедшего из строя оборудования, а также доступ для авиакомпаний к необходимым в процессе эксплуатации воздушных судов компонентам.

«В конкурсе на послепродажное обслуживание МС-21 холдинг “Технодинамика” опередил сразу несколько компаний, в том числе зарубежных, по совокупности таких критериев, как цена, инфраструктура, деловая репутация и опыт. Сейчас мы находимся на финальной стадии согласования всех юридических аспектов с нашими партнерами и в самое ближайшее время сможем подписать контракт», – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Для бесперебойного обеспечения эксплуатантов и оперативного оборота изделий будут задействованы складские мощности Технодинамики вблизи аэропорта Шереметьево, а также склады в других регионах. Эксплуатанты получат круглосуточный доступ к службе клиентского сервиса.

«Если говорить о сумме контракта, то, по нашим оценкам, в течение первых десяти лет суммарная выручка по всем направлениям деятельности, предусмотренным данным контрактом, может составить $1 млрд (58,6 млрд руб.)», – сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

В рамках комплексной программы материально-технического обеспечения планируется обслужить более 400 самолетов в течение первых десяти лет после начала коммерческой эксплуатации МС-21, при этом авиационно-сервисный центр будет обеспечивать сопровождение как в гарантийный, так и в постгарантийный периоды.