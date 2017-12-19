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Кыштымский медеэлектролитный завод , Русская медная компания | 19 декабря 2017 г. | 11:14

КМЭЗ нарастил производство селена

КМЭЗ нарастил производство селена

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, Челябинская область, входит в Группу Русская медная компания) по итогам 2017 г. ожидает роста объема производства селена до рекордных 57 т. Предыдущий рекорд в 48,3 т селена был поставлен в 2014 г.

Увеличение производства вещества на КМЭЗе стало возможным благодаря полному переходу предприятия на минеральное сырье предприятия «Карабашмедь» (входит в РМК). Это повлекло за собой наращивание массы чернового селена, который образуется в технологическом процессе. Чтобы перерабатывать возросший объем сырья, инженеры КМЭЗ увеличили производительность печей плавления селена в отделении аффинажа, в результате чего объем его выпуска вырос с 4,8 до 5,7 т в месяц.

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Селен производства КМЭЗа востребован на российском рынке. Он находит широкое применение в электронике и стекольной промышленности. Кстати, именно кыштымский селен в 1937 г. использовали при производстве рубиновых звезд для башен Московского Кремля, что придало им насыщенный алый цвет.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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