Электромобили «раздувают» рынок кобальта

Генеральный директор зарегистрированной в Швейцарии горнодобывающей корпорации Glencore Айвен Глазенберг выступил с прогнозом о многократном росте потребления ряда металлов в создающейся индустрии по выпуску электромобилей.

По словам Глазенберга, в исследовании, подготовленной британской консалтинговой компанией CRU по заказу Glencore, указывается, что к 2030 г. спрос на медь со стороны производителей электромобилей, а также затраты этого металла на создание новых генерирующих мощностей, электросетей, устройств для «хранение» электроэнергии и строительство зарядных станций составит 4,1 млн. т в год, что соответствует 18% от мирового производства в 2016 г. Потребление никеля в электромобильной отрасли составит в 2030 г. 1,1 млн. т, 56% от объема рынка в 2016 г, а кобальта — 314 тыс. т, что более чем в три раза превышает емкость нынешнего мирового рынка этого металла.

Уже к 2020 г. Glencore прогнозирует дополнительный спрос на кобальт со стороны производителей электромобилей и сопутствующей инфраструктуры в 24 тыс. т в год. Потребление меди возрастет тем временем на 390 тыс. т, а никеля — на 85 тыс. т.

В связи с этим компания намерена расширять производство кобальта. В середине декабря 2017 г. она запускает первую очередь завода по выщелачиванию руды на медно-кобальтовом руднике Kamoto в ДР Конго. В 2018 г. предприятие должно дать 150 тыс. т медных катодов и 11 тыс. т кобальта, а к 2020 г. увеличить свою производительность до 300 тыс. т меди и 32 тыс. т кобальта в год.

Еще один достаточно крупный кобальтовый проект в ДР Конго запускает австралийская компания Nzuri Copper, получившая $7,7 млн. финансирования от китайской Huayou Cobalt, крупнейшего в мире производителя соединений кобальта. Проект предусматривает открытую добычу 1 млн. т руды в год и получение 19,4 тыс. т меди и 1,5 тыс. т кобальта.

В то же время, расширение добычи кобальта в ДР Конго может оказаться под угрозой, так как международные организации критикуют эту страну за рабские условия труда в горнодобывающей отрасли и эксплуатацию детей и женщин. Ряд компаний, включая Volkswagen и Toyota, сообщили, что намерены ввести новые этические стандарты, запрещающие использование такого кобальта в своем производстве автомобилей.

От этого выиграют, прежде всего, Австралия и Канада, по данным US Geological Survey обладающие 15 и 3% мировых запасов кобальта. Австралийская компания Australian Mines, планирующая в конце 2019 г. запустить в штате Квинсленд рудник Sconi с предполагаемой годовой добычей 17,5 тыс. т никеля и 2,5 тыс. т кобальта, сообщает, что интерес к приобретению ее продукции уже проявили около десяти производителей аккумуляторов, хотя австралийский кобальт будет обходиться значительно дороже конголезского.