Американский суд признал незаконными компенсационные пошлины на корейские трубы

Американский Суд по международной торговле (Court of International Trade, CIT) постановил, что низкие тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в Южной Корее не должны считаться субсидированием экспорта.

Как отмечают корейские СМИ, это решение можно назвать революционным, так как ранее Министерство торговли США устанавливало антидемпинговые и компенсационные пошлины на корейскую стальную продукцию под тем предлогом, что низкие цены на электроэнергию в Корее представляют собой незаконные государственные субсидии. Теперь пошлины, введенные на основании этих выводов, по идее, должны быть отменены.

Дело, по которому был вынесен данный вердикт, было открыто по искам американской компании Maverick Tube Corporation и Министерства торговли США против корейского производителя труб Seah Steel в октябре 2017 г.

Представители Maverick Tube заявили, что Seah Steel производила и экспортировала в США трубопроводные трубы, получая выгоду от низких тарифов на электроэнергию, установленных компанией Korea Electric Power Corporation (KEPCO) под влиянием правительства страны. Американская компания ссылалась на нынешнего лидера Совместной демократической партии (на сегодня является правящей в Южной Корее) Чху Миэ, который в одном из своих выступлений в 2013 г., будучи тогда оппозиционным политиком, упомянул, что корейское правительство на протяжении 10 лет якобы продало 100 крупным национальным корпорациям электроэнергию на общую сумму $8 млрд. по ценам ниже себестоимости.

Министерство торговли США согласилось с доводами Maverick Tube о том, что предоставление льготных тарифов на электроэнергию является незаконной субсидией, и в соответствии с этим повысило антидемпинговые пошлины на трубопроводные трубы для ряда корейских компаний до 46,37%. В августе 2016 г. пошлина для корейской корпорации Posco под тем же предлогом была увеличена до 46,37%.

Однако CIT выяснил, что Министерство торговли в США в ходе своего расследования признало, что в 2013 г. KEPCO предоставляла промышленным потребителям примерно такие же тарифы, что и другие корейские энергокомпании. Поэтому никакого субсидирования отдельных производителей труб не было.