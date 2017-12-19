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Москва , дорожное строительство | 19 декабря 2017 г. | 14:01

Участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе реконструируют за 1,5 года

Участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе реконструируют за 1,5 года

Работы по реконструкции участка Московской кольцевой автодороги от Каширского до Варшавского шоссе начнутся в следующем году, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Уже в следующем году мы планируем начать реконструкцию участка МКАД от Каширки до Варшавки. Срок работ составит примерно 1,5 года", — сказал Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что проект реконструкции будет предполагать строительство дополнительных съездов и разгонных полос вдоль МКАД.

"Существующая застройка вдоль магистрали не позволяет ее радикально расширить или построить новые развязки. Мы планируем разместить здесь ряд дополнительных съездов под углом и разгонных полос, которые разгрузят движение на МКАД", — добавил Андрей Бочкарев.

В ближайшие годы планируется начать реконструкцию еще порядка 10 участков МКАД. В течение ближайших 6-8 лет в дальнейшее развитие МКАД будет вложено еще около 90 млрд руб.

Источник: Интерфакс
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