Участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе реконструируют за 1,5 года

Работы по реконструкции участка Московской кольцевой автодороги от Каширского до Варшавского шоссе начнутся в следующем году, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Уже в следующем году мы планируем начать реконструкцию участка МКАД от Каширки до Варшавки. Срок работ составит примерно 1,5 года", — сказал Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что проект реконструкции будет предполагать строительство дополнительных съездов и разгонных полос вдоль МКАД.

"Существующая застройка вдоль магистрали не позволяет ее радикально расширить или построить новые развязки. Мы планируем разместить здесь ряд дополнительных съездов под углом и разгонных полос, которые разгрузят движение на МКАД", — добавил Андрей Бочкарев.

В ближайшие годы планируется начать реконструкцию еще порядка 10 участков МКАД. В течение ближайших 6-8 лет в дальнейшее развитие МКАД будет вложено еще около 90 млрд руб.