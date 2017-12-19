Daimler AG высоко оценил продукцию завода «Автодизель»

Автомобилестроительный концерн Daimler AG наградил Ярославский моторный завод «Автодизель» (входит в Группу ГАЗ) премией за высокое качество и партнерский подход к сотрудничеству. «Премия качества» была вручена «Автодизелю» в результате сотрудничества с Daimler AG в проекте по организации серийного производства двигателей для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» получил «Премию качества» компании Daimler AG. Премия отмечает деятельность Ярославского моторного завода, направленную на изготовление высококачественных компонентов для флагмана малотоннажного подразделения Mercedes-Benz в России и оказание услуг в соответствии со стандартами эффективности и качества компании Daimler. Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации подготовила акт экспертизы, согласно которому автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic соответствуют требованиям, предъявляемым к локально производимой продукции: наиболее существенный вклад сделан именно Ярославским моторным заводом.

Производство двигателей OM646 стартовало на Ярославском моторном заводе в 2013 году. Расположенный в Ярославле завод включает в себя сборочную линию, которая под наблюдением Daimler AG изготавливает дизельные двигатели OM646 для Mercedes-Benz Sprinter Classic. Двигатели поставляются для комплектации автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, которые выпускаются на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ». Помимо сборочных операций на площадке Ярославского моторного завода осуществляется механическая обработка ключевых деталей, проводятся испытания двигателей OM646.

Моторы для автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic выпускаются на производственной площадке Ярославского моторного завода, где производятся средние рядные двигатели ЯМЗ-530. Это одна из самых современных площадок двигателестроения в Европе. Завод общей площадью 57 тыс. м2, оснащенный современным технологическим и инженерным оборудованием, начал работу в 2012 г. Уровень автоматизации технологического комплекса достигает 90%. Инженерная инфраструктура обеспечивает выполнение самых жестких требований к производственной среде по чистоте, температуре, давлению, освещенности, уровню шума и вибраций. В рамках реализации проекта на Ярославском моторном заводе сформирована команда сотрудников со значительным потенциалом для развития, высоким образовательным и квалификационным уровнем. Общая сумма инвестиций в строительство завода составляет около 11 млрд руб.