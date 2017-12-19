ОВК поставит 548 платформ для перевозки леса

Объединенная Вагонная Компания (ОВК) поставит вагоны-платформы нового поколения для перевозки леса в адрес шести промышленных предприятий и транспортных компаний. Общий объем поставки – 548 ед. со сроком отгрузки до конца первого квартала 2018 г.

В рамках контрактов предусмотрена поставка 330 лесовозов модели 13-6852-02 производства «ТихвинСпецМаш» (входит в ОВК) железнодорожному оператору «Локотранс», 50 ед. – транспортной компании «ДВ Реал Транс Групп», 55 ед. – предприятию по выпуску высококачественной транспортной гофроупаковки для различных отраслей промышленности «АРХБУМ», 50 ед. – транспортной компании «Сибирский край», 43 ед. – международной группе по производству упаковочных материалов и бумаги Mondi и 20 ед. – лесозаготовительному предприятию «ВИК».

Вагон-платформа разработан конструкторами Всесоюзного научно-исследовательского центра транспортных технологий (входит в ОВК). Лесовоз отличает повышенная до 74 т грузоподъемность и увеличенный до 122 м3 погрузочный объем, что позволяет дополнительно перевозить до 10 м3 груза в каждом вагоне. В силу специфики тарифообразования перевозок на специализированных платформах и технических характеристик самой платформы (её длина не превышает предельное значение в 14,6 м) средняя стоимость перевозки 1 т груза сокращается прямо пропорционально росту грузоподъемности.

Торцевая стена кузова платформы выполнена из гладкого сплошного листа, имеющего снаружи ребра жесткости в виде горизонтальных балок, что обеспечивает сохранность груза, не позволяя ему деформироваться или выйти за стену. Конструкция стойки боковой стены позволяет уменьшить «паразитный» объем груза и увеличить погрузку в вагон.

Конструктивные решения в заделке стойки позволяют удобно перевозить пакетированный груз. Кроме того, вагон оснащен тележками с осевой нагрузкой 25 тс, что позволяет экономить на его обслуживании в течение всего срока службы (40 лет): срок до первого деповского ремонта вагона нового поколения составляет 8 лет (или 800 тыс. км) против 3 лет (или 210 тыс. км) у типовых аналогов.

«Мы планируем увеличивать парк своих вагонов. В кооперации с ОВК мы рассматриваем возможность производства подвижного состава специально под наши требования. Для этого совместно с конструкторами ОВК мы внесем ряд новшеств в существующую конструкцию вагона с учетом имеющихся производственных технологий. И надеемся, что в следующем году мы закажем еще 300 вагонов-платформ постройки «ТихвинСпецМаш», – отметил генеральный директор «ДВ Реал Транс Групп» Оганес Гукасян.