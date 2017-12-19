«Силовые машины» поставили трансформаторы на подстанцию «Невская Губа»

Новые трансформаторы производства компании «Силовые машины» введены в эксплуатацию на строящейся подстанции «Невская Губа»

«Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (СМТТ) обеспечило изготовление, поставку и монтаж двух трансформаторов, предназначенных для новой подстанции «Невская Губа» в Санкт-Петербурге.

Договор на изготовление и поставку трансформаторов мощностью 63 МВА напряжением 110 кВ каждый был подписан с ПАО «Ленэнерго» в мае 2017 г.

Подписанию договора предшествовал тендер, победу в котором, предложив наилучшее технико-коммерческое предложение, одержало российско-японское совместное предприятие концернов «Силовые машины» и Тошиба.

Оценка состояния трансформаторов после включения в сеть под нагрузку показала, что оборудование работает без замечаний.

В результате ввода в эксплуатацию подстанция обеспечит электроэнергией многофункциональный комплекс «Лахта-центр» в Приморском районе Санкт-Петербурга.