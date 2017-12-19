Switch to English
Силовые машины , энергетическое машиностроение | 19 декабря 2017 г. | 11:00

«Силовые машины» поставили трансформаторы на подстанцию «Невская Губа»

«Силовые машины» поставили трансформаторы на подстанцию «Невская Губа»

Новые трансформаторы производства компании «Силовые машины» введены в эксплуатацию на строящейся подстанции «Невская Губа»

«Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (СМТТ) обеспечило изготовление, поставку и монтаж двух трансформаторов, предназначенных для новой подстанции «Невская Губа» в Санкт-Петербурге.

Договор на изготовление и поставку трансформаторов мощностью 63 МВА напряжением 110 кВ каждый был подписан с ПАО «Ленэнерго» в мае 2017 г.

Подписанию договора предшествовал тендер, победу в котором, предложив наилучшее технико-коммерческое предложение, одержало российско-японское совместное предприятие концернов «Силовые машины» и Тошиба.

Оценка состояния трансформаторов после включения в сеть под нагрузку показала, что оборудование работает без замечаний.

В результате ввода в эксплуатацию подстанция обеспечит электроэнергией многофункциональный комплекс «Лахта-центр» в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 42

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

13.12.2017
Атомэнергомаш отгрузил оборудование для Белорусской АЭС
08.12.2017
Белэнергомаш-БЗЭМ поставило оборудование для Якутской ГРЭС-2
27.11.2017
Ижорские заводы приступили к контрольной сборке ВКУ для АЭС в Индии
23.11.2017
«Силовые машины» модернизировали гидроагрегат ГЭС в Финляндии
17.11.2017
«Силовые машины» модернизируют шесть энергоблоков Узбекской ТЭС
14.11.2017
«Силовые машины» изготовили вторую турбину для казахской ГРЭС
09.11.2017
Siemens заинтересован в поставках турбин в Краснодарский край
09.11.2017
«Силовые машины» поставят оборудование для ТЭС в Аргентине
08.11.2017
«Силовые машины» отгрузили первый из двух генераторов для АЭС в Армении
08.11.2017
На Уралмашзаводе приступили к изготовлению оборудования АЭС в Индии
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter