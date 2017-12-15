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Группа Синара , спортивная инфраструктура , спортивные сооружения , ЧМ-2018 , Синара-Девелопмент | 15 декабря 2017 г. | 16:18

«Синара-Девелопмент» завершила основные строительные работы на стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018

«Синара-Девелопмент» завершила основные строительные работы на стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018

«Синара-Девелопмент», генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, завершила основные строительные работы на спортивном объекте.

До конца года будет внедрены системы безопасности и навигации. Навигационная система «Екатеринбург-Арены» включает 24 стелы с необходимой информацией, четырехметровые буквы, обозначающие сектора А, В, С, D, информационные лайтбоксы и указатели. В основе художественного оформления была заложена идея настроения Олимпиад 60-70-х годов. Каждый сектор «Екатеринбург-Арены» имеет свой отличительный цвет.

Продолжается устройство систем безопасности. Четыре постоянных павильона досмотра и два временных оборудуются турникетами, считывателями паспортов болельщика и билетов, датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопами, металлодетекторами, а также индивидуальными помещениями для досмотра. В Единый центр управления стадионом будет выведено изображение с полутора тысяч видеокамер.

В настоящее время компанией переданы документы для прохождения повторной экспертизы по итогам выполненных работ, после ее получения «Синара-Девелопмент» приступит к оформлению заключения о соответствии объекта, и таким образом госконтракт будет выполнен.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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