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Мечел , железнодорожные рельсы , Кыргыз темир жолу | 15 декабря 2017 г. | 17:34

Мечел сообщает о подписании протокола намерений с национальной компанией «Кыргыз темир жолу»

Мечел сообщает о подписании протокола намерений с национальной компанией «Кыргыз темир жолу»

Протокол подписан в Бишкеке в рамках Шестой российско-киргизской межрегиональной конференции сроком на 5 лет в присутствии сопредседателей Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и Вице-премьер-министра Киргизской Республики Толкунбека Абдыгулова.

Согласно данному протоколу стороны будут стремиться к налаживанию системного взаимодействия, направленного на организацию обмена информацией о продукции, а также взаимодействия в части поставки металлопроката, в том числе железнодорожных рельсов широкой колеи.

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«Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений и расширении рынка сбыта нашей рельсовой продукции. Искренне надеемся, что подписание данного протокола о намерениях положит начало длительному и взаимовыгодному сотрудничеству с компанией «Кыргыз темир жолу», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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