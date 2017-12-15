Мечел сообщает о подписании протокола намерений с национальной компанией «Кыргыз темир жолу»

Протокол подписан в Бишкеке в рамках Шестой российско-киргизской межрегиональной конференции сроком на 5 лет в присутствии сопредседателей Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и Вице-премьер-министра Киргизской Республики Толкунбека Абдыгулова.

Согласно данному протоколу стороны будут стремиться к налаживанию системного взаимодействия, направленного на организацию обмена информацией о продукции, а также взаимодействия в части поставки металлопроката, в том числе железнодорожных рельсов широкой колеи.

«Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений и расширении рынка сбыта нашей рельсовой продукции. Искренне надеемся, что подписание данного протокола о намерениях положит начало длительному и взаимовыгодному сотрудничеству с компанией «Кыргыз темир жолу», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.