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Керамический флюс , ЭСАБ , Сварка | 15 декабря 2017 г. | 15:49

ЭСАБ локализует производство флюса в России

ЭСАБ локализует производство флюса в России

В рамках программы импортозамещения компания ЭСАБ объявляет о локализации производства в России сварочного флюса марки ОК Flux 10.62 и начале приема заказов на этот продукт с 15 декабря 2017 г.

OK Flux 10.62 - керамический высокоосновный флюс, предназначенный для автоматической одно- и многодуговой сварки под флюсом стыковых и угловых швов углеродистых, низколегированных и высокопрочных сталей групп 1, 2, 3, а также низколегированных и легированных теплоустойчивых сталей перлитного и мартенситного классов групп 4 и 5, который может применяться для сварки этих сталей без ограничения по количеству проходов и по толщине проката.

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Марка флюса ОК Flux 10.62 европейского производства хорошо знакома сотням производителей особо ответственных металлоконструкций как в России, так и в странах СНГ. В течение 2017 г. интернациональная группа специалистов произвела перенос производства этой марки сварочного флюса на завод ЭСАБ в России, обеспечив полное соответствие свойств материала системе качества ЭСАБ.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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