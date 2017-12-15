Северсталь внедряет методы scrum и agile в металлургии (видео)

В дивизионе "Северсталь Российская сталь" новые виды продукции разрабатываются при помощи Scrum-метода управления проектом. Этим занимается кросс-функциональная команда, состоящая из сотрудников разных подразделений.

Одной из сегодняшних задач Scrum-команды является разработка более прочной и пластичной упаковочной ленты для плоского проката. Выпускать новый продукт планируется для внутренних, а также внешних клиентов.

Подробнее о современной методике рассказал Александр Колобов, директор по развитию Бизнес-системы Севергрупп.