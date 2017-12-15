Брок-Инвест-Сервис теперь и в Нижнем Новгороде

Компания Брок-Инвест-Сервис информирует клиентов и партнеров об открытии нового склада и офиса продаж в Нижнем Новогороде по адресу: ул.Ореховская, д.80 / лит.А1 офис. 208. Все подробности можно уточнить у менеджеров компании.

15 - 16 февраля в Москве и Туле пройдет 11-я Общероссийская конференция «Региональная металлоторговля России». Подробная информация, заявка на участие