Глобус-Сталь продолжает развивать производство трубной продукции (видео)

Компания Глобус-Сталь запустила два стана по производству нержавеющих электросварных труб, а также оборудование по шлифованию трубы, рассказал генеральный директор компании Константин Сметанников в интервью журналу "Металлоснабжение и сбыт".

В следующем году будет запущен третий стан, специализацией которого станет выпуск нержавеющих труб для ТЭН диаметром от 8 мм.

Помимо этого Глобус-Сталь расширила сортамент поставляемой продукции за счет нержавеющих труб большого диаметра (до 1200 мм) с "толстой" стенкой (до 60 мм). В настоящий момент компанию осуществила уже несколько поставок данной продукции на российский рынок, добавил К.Сметанников.

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5-6 апреля 2018 г. в Москве состоится 4-я Международная конференция "Нержавеющая сталь и российский рынок", где участники рынка рассмотрят тенденции производства и потребления нержавеющего проката в России и за рубежом, проанализируют стратегии развития предприятий-производителей нержавейки в России, перспективы импортозамещения на рынке нержавеющих и специальных сталей, импорт и экспорт проката из нержавеющих сталей, прогнозы динамики потребления нержавеющей стали в России и развития отраслей – потребителей продукции.

Во второй день конференции ее участники посетят производственную площадку Глобус-Стали и смогут ознакомиться с возможностями компании.