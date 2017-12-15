Металлоинвест стал победителем конкурса корпоративных проектов

Металлоинвест стал обладателем наград конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR в номинациях «Управление человеческими ресурсами» и «Развитие местных сообществ». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках X юбилейного форума «PEOPLE INVESTOR 2017», посвященному развитию ответственного инвестирования в России.

Корпоративный форум молодежных инициатив» (КФМИ) Металлоинвеста, победивший в номинации «Управление человеческими ресурсами», стартовал в 2016 году. На КФМИ молодые специалисты предприятий Компании представляют свои проекты в области повышения эффективности организации производства, бизнес-процессов, экологических и социальных программ. Программа позволяет проявить себя наиболее инициативным работникам, дает им дополнительные возможности для профессионального роста. Реализованные проекты финалистов КФМИ приносят Компании экономический эффект в результате сокращения сроков выполнения бизнес-процессов, повышения эффективности использования ресурсов, улучшения качества выпускаемой продукции.

Программа «Сделаем вместе», которая победила в номинации «Развитие местных сообществ», запущена в 2016 году во всех городах присутствия Компании – Губкине, Новотроицке, Старом Осколе и Железногорске. В рамках этого общегородского конкурса организациям и инициативным гражданам предоставляются гранты на реализацию социально ориентированных проектов, направленных на повышение качества жизни в городах.

Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной основе. За это время проект позволил создать целое сообщество представителей российского бизнеса, для которых приоритетным фактором успешного функционирования компании в современных условиях являются ее нематериальные активы – сотрудники, накопленные знания, надежные партнерские отношения, социальная репутация.

Каждый год организаторы собирают самые интересные и передовые практики в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, реализуемые отечественными компаниями. Металлоинвест становится лауреатом конкурса PEOPLE INVESTOR третий раз.