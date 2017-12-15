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ТМК , Трубы , нефтегазовая промышленность | 15 декабря 2017 г. | 15:00

ТМК четвертый год подряд становится лучшим поставщиком трубной продукции для нефтегазового шельфа

ТМК четвертый год подряд становится лучшим поставщиком трубной продукции для нефтегазового шельфа

Трубная Металлургическая Компания четвертый год подряд становится лучшей в рейтинге поставщиков промышленной продукции и услуг для освоения нефтегазового шельфа в группе «Трубная продукция».

Подведение итогов за 2017 г. и награждение победителей прошло в рамках XII Ежегодной конференции «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2017). В номинации «Трубная продукция» ТМК заняла первое место, обойдя основных российских конкурентов.

«Высокотехнологичная продукция ТМК давно является синонимом качества и надёжности в России и за рубежом. Четвёртое подряд признание компании лучшим поставщиком — ещё одно подтверждение этого факта», — отметил заместитель генерального директора по техническим продажам ТМК Сергей Чикалов.

Рейтинг проводится с 2013 г. в целях поддержки процессов импортозамещения при освоении нефтегазового шельфа, развития информационного обеспечения рынка, повышения его прозрачности и открытости. Оценка осуществляется путем ежегодного опроса крупных компаний, занятых освоением нефтегазового шельфа.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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