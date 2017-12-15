ТМК четвертый год подряд становится лучшим поставщиком трубной продукции для нефтегазового шельфа

Трубная Металлургическая Компания четвертый год подряд становится лучшей в рейтинге поставщиков промышленной продукции и услуг для освоения нефтегазового шельфа в группе «Трубная продукция».

Подведение итогов за 2017 г. и награждение победителей прошло в рамках XII Ежегодной конференции «Подряды на нефтегазовом шельфе» (Нефтегазшельф-2017). В номинации «Трубная продукция» ТМК заняла первое место, обойдя основных российских конкурентов.

«Высокотехнологичная продукция ТМК давно является синонимом качества и надёжности в России и за рубежом. Четвёртое подряд признание компании лучшим поставщиком — ещё одно подтверждение этого факта», — отметил заместитель генерального директора по техническим продажам ТМК Сергей Чикалов.

Рейтинг проводится с 2013 г. в целях поддержки процессов импортозамещения при освоении нефтегазового шельфа, развития информационного обеспечения рынка, повышения его прозрачности и открытости. Оценка осуществляется путем ежегодного опроса крупных компаний, занятых освоением нефтегазового шельфа.