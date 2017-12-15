Производство алюминия в Китае упало до минимальной отметки с 2015 г.
В целом производство алюминия в Китае снижается уже пять месяцев подряд. Ноябрьский показатель оказался минимальным с февраля 2015 г. Это, очевидно, обусловлено как зимними ограничениями производства в ряде провинций, так и закрытием избыточных мощностей.
Между тем, по данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), по итогам первых десяти месяцев 2017 г. на мировом рынке алюминия наблюдался дефицит предложения в размере 1,434 млн. т, что примерно вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает WBMS, мировое потребление первичного алюминия в январе-октябре 2017 г. составило 50,22 млн. т, что на 3,5% больше, чем за тот же период годичной давности. В то же время, производство прибавило менее 2% до около 48,8 млн. т.
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