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Алюминий , Китай , статистика , Мировой рынок , производство алюминия | 15 декабря 2017 г. | 12:39

Производство алюминия в Китае упало до минимальной отметки с 2015 г.

Производство алюминия в Китае упало до минимальной отметки с 2015 г.
Как сообщает Национальное бюро статистики КНР, в ноябре 2017 г. объем выплавки алюминия в стране составил 2,35 млн. т. Это на 7,8% меньше, чем в октябре, и на 16,8% уступает показателю ноября 2016 г.

В целом производство алюминия в Китае снижается уже пять месяцев подряд. Ноябрьский показатель оказался минимальным с февраля 2015 г. Это, очевидно, обусловлено как зимними ограничениями производства в ряде провинций, так и закрытием избыточных мощностей.

Между тем, по данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), по итогам первых десяти месяцев 2017 г. на мировом рынке алюминия наблюдался дефицит предложения в размере 1,434 млн. т, что примерно вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает WBMS, мировое потребление первичного алюминия в январе-октябре 2017 г. составило 50,22 млн. т, что на 3,5% больше, чем за тот же период годичной давности. В то же время, производство прибавило менее 2% до около 48,8 млн. т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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