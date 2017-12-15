Металлолом , чугун , железная руда , коксующийся уголь , Мировой рынок стали | 15 декабря 2017 г. | 12:25
И это еще не вершина. Мировой рынок металлургического сырья: 7-14 декабря
- Турецкие металлургические компании, закупив большие объемы металлолома в первую неделю декабря, сделали паузу, приостановив сделки. Но трейдеры рассчитывают на дальнейшее подорожание. Экспортеры металлолома отталкиваются, прежде всего, от повышений, которые произошли в декабре на внутренних рынках США и Евросоюза.
- Подорожание металлолома на мировом рынке способствовало активизации спроса на передельный чугун. Российские и украинские поставщики в декабре расширили продажи этого материала традиционным потребителям в США, Турции и Италии. В этом секторе наблюдается отчетливая тенденция к постепенному росту.
- Стоимость железной руды в КНР находится на высоком уровне из-за дороговизны проката. На юге Китая сохраняется повышенный спрос на арматуру, в то время как ее поставки с заводов на северо-востока страны существенно сократились. Южнокитайские меткомбинаты поддерживают и сам рынок железной руды, усиленно скупая сырье, чтобы довести до максимума загрузку своих мощностей.
- Стоимость высококачественного австралийского материала продолжает подниматься. По оценкам специалистов, уголь будет дорожать, как минимум, до января из-за повышенного спроса при дефиците предложения. Перебои с поставками из Австралии сохраняются и даже усиливаются. В то же время, в угле сегодня нуждаются как индийские, так и южнокитайские компании.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 145
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