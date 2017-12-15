И это еще не вершина. Мировой рынок металлургического сырья: 7-14 декабря

трейдеры рассчитывают на дальнейшее подорожание. Экспортеры металлолома отталкиваются, прежде всего, от повышений, которые произошли в декабре на внутренних рынках США и Евросоюза.

Подорожание металлолома на мировом рынке способствовало активизации спроса на передельный чугун. Российские и украинские поставщики в декабре расширили продажи этого материала традиционным потребителям в США, Турции и Италии.

Стоимость железной руды в КНР находится на высоком уровне из-за дороговизны проката. На юге Китая сохраняется повышенный спрос на арматуру, в то время как ее поставки с заводов на северо-востока страны существенно сократились.

Южнокитайские меткомбинаты поддерживают и сам рынок железной руды, усиленно скупая сырье, чтобы довести до максимума загрузку своих мощностей.