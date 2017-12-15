Российская Алюминиевая Ассоциация установила партнерские отношения с Международным институтом алюминия (International Aluminium Institute, IAI) – международной некоммерческой организацией, объединяющей участников мирового алюминиевого рынка.

Баннер Ассоциации размещен на интернет сайте IAI, наряду с логотипами алюминиевых ассоциаций Европы (European Aluminium), Австралии, Канады, Китая, США, Стран Персидского Залива (Gulf Aluminium Council), Японии и др.

Международный институт алюминия образован в 1972 году, сегодня на членов института приходится более 60% мирового производства первичного алюминия. Ключевыми направлениями деятельности IAI являются:

расширение использования алюминия, популяризация уникальных свойств этого материала;

предоставление для производителей алюминия форума для обсуждения важных отраслевых вопросов, организация эффективного взаимодействия между национальными алюминиевыми ассоциациями;

выявление актуальных вопросов в области производства, использования и рециклинга алюминия, реализация проектов, исследовательских работ для их решения;

содействие в реализации проектов в области охраны здоровья, защиты окружающей среды и промышленной безопасности;

подготовка аналитической информации по рынку алюминия;

представление позиции алюминиевой промышленности во взаимодействии с международными агентствами, различными заинтересованными сторонами.

Партнерство с Международным институтом алюминия дает возможность представителям Российской Алюминиевой Ассоциации принимать участие в работе комитетов IAI по коммуникациям, по охране здоровья, защите окружающей среды, а также обсуждать насущные проблемы мировой алюминиевой промышленности на регулярных встречах лидеров национальных и региональных алюминиевых ассоциаций.