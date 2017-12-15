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Судостроение , ОСК | 15 декабря 2017 г. | 12:04

Президент ОСК выступил в Государственной Думе (видео)

Президент ОСК выступил в Государственной Думе (видео)

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов выступил модератором совместного заседания в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, на котором рассматривались законодательные инициативы, направленные на стимулирование развития судостроительной отрасли.

На совместном заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию судостроительной промышленности и морской техники и Комитета по судостроительной промышленности и морской технике Союза машиностроителей России, председателем которых является Президент ОСК, рассматривались проекты федеральных законов, в настоящее время готовящиеся ко второму чтению.

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«Как представители отрасли, мы придаем большое значение той работе, что ведется в Государственной Думе, – обратился к участникам заседания Алексей Рахманов. – На рассмотрении Парламента находятся два важных законопроекта, один из которых недавно обсуждался на совещании у Президента России. Повестка сегодняшнего заседания важна не только для нашей отрасли, но для ряда смежных отраслей. Поэтому надеюсь, аргументы специалистов будут учтены депутатами и представителями государственной власти при работе с данными нормативными актами».

Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации направлен на увеличение объема морских перевозок под Государственным флагом Российской Федерации. Предлагаемые меры будут способствовать перераспределению рынка каботажных перевозок в пользу российских судовладельцев либо компаний, работающих в их интересах.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский в своем выступлении подчеркнул важность обсуждаемых законопроектов, а также отметил необходимость применения специальных протекционистских мер.

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В ходе заседания также обсуждались изменения в законодательстве, направленные на ликвидацию пробелов в правовом регулировании закупок товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации. Законопроектом предусмотрено распространение особенностей закупок в рамках инвестиционных проектов на дочерние общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежит компаниям с преобладающим госучастием. Стимулирование закупки отечественной морской и речной техники способно дать загрузку, как для судостроительной отрасли, так и смежных отраслей.

Выступая с докладом перед участниками заседания, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев высказал предложение создавать преференции для судостроительных предприятий, которые несут дополнительную нагрузку и оказывают положительное влияние на развитие регионов в целом. Михаил Ненашев призвал, находясь в стенах Государственной Думы, ставить вопросы государственного уровня, а не в интересах отдельных компаний и подходить к их решению системно.

Еще один вопрос, вынесенный на обсуждение экспертов, касался критериев отнесения промышленной продукции к категории, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации. Речь также шла о локализации производства на территории Российской Федерации.

В заседании Экспертного совета приняли участие представители министерства промышленности и торговли российской Федерации, Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы, а также ключевые эксперты отрасли.

Экспертный совет по развитию судостроительной промышленности и морской техники при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству был создан в марте 2017 года. Впервые по инициативе Первого заместителя председателя Комитета Владимира Гутенева подобный орган в нижней палате парламента возглавил не депутат, а наиболее авторитетный представитель профессионального сообщества.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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