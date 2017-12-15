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Метинвест , Украина , листовой прокат , Юнистил , Толстолистовая сталь , модернизация производства , восстановление , Оцинкованная сталь , ММК им. Ильича | 15 декабря 2017 г. | 11:59

«Метинвест» будет делать ставку на листовой прокат

«Метинвест» будет делать ставку на листовой прокат
В рамках своей новой 10-летней программы стратегического развития ведущая украинская металлургическая группа «Метинвест» будет делать акцент на производство и продажи листового проката, сообщает «Минпром», цитируя выступление директора по маректингу «Метинвеста» Романа Курашева на VI национальной конференции участников рынка стального строительства, состоявшейся 14 декабря в Киеве.

«Глобальная торговля тяготеет к плоским продуктам, и мы это видим. Поэтому мы планируем сделать акцент на этом в наших инвестиционных программах. Мы не будем инвестировать в арматурное производство и полуфабрикаты, потому что стратегическое планирование подразумевает приоритетность одних направлений и отказ от других, - заявил, в частности, Роман Курашев.

По его словам, в рамках стратегической программы «Метинвест» планирует в 2019 г. установить МНЛЗ № 4 на Мариупольском меткомбинате им.Ильича. Это позволит полностью обеспечить слябами производство толстого листа на стане «1700», который к тому времени пройдет капитальную реконструкцию стоимостью $85,3 млн. Она будет включать всю производственную цепочку: от замены нагревательных печей до финальных клетей. За счет этого группа планирует усилить свои позиции на рынке толстолистовой стали, в частности, благодаря дальнейшему повышению качества продукции. Кроме того, в 2018-2020 гг. на ММК им.Ильича планируется осуществить модернизацию агрегата горячего цинкования.

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А уже во второй половине декабря 2017 г. должно быть возобновлено после шестилетнего перерыва производство оцинкованной стали на заводе «Юнистил Украина» в г. Кривом Роге. Предприятие будет работать по давальческой схеме, используя холоднокатаный прокат с ММК им.Ильича. До конца текущего года предполагается получить на «Юнистиле» 5 тыс. т оцинкованной стали, а в 2018 г. - довести объем выпуска до 60 тыс. т. По словам Романа Курашева, основными рынками сбыта данной продукции станут Украина и страны Евросоюза.

В целом «Метинвест» рассчитывает на расширение производства стальной продукции на мариупольских меткомбинатах - «Азовстали» и ММК им. Ильича. Сейчас загрузка их мощностей не превышает 70-80% из-за проблем с подвозом сырья по железной дороге. Но, как сообщил Роман Курашев, в группе плотно работают с «Укрзализныцей» и надеются решить эту проблему.

Источник: Минпром
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