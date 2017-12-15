На Волжском трубном заводе выбрали лучших станочников

На Волжском трубном заводе (ВТЗ, входит в ТМК) завершился конкурс профессионального мастерства среди станочников — токарей и фрезеровщиков.

По итогам всех выполненных заданий первое место среди фрезеровщиков занял Степан Кобец, лучшим среди токарей — Михаил Бондарь. Все участники были награждены благодарственными письмами, памятными подарками и денежными премиями. Победители профессионального конкурса в течение года будут получать директорскую надбавку.

Уровень своих знаний и навыков участники конкурса демонстрировали в практическом и теоретическом заданиях профессионального соревнования. Сначала участники изготавливали деталь по представленным чертежам. Время на работу было ограничено — чуть больше часа. Токари вытачивали деталь с названием «поводок фрезы», а фрезеровщики — «кронштейны». После практики конкурсанты приступили к сдаче теории, отвечали на вопросы по профессии, оборудованию, охране труда.