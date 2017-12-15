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ММК , Экология | 15 декабря 2017 г. | 10:48

Минприроды России наградило ММК за активную экологическую политику

Минприроды России наградило ММК за активную экологическую политику

Магнитогорский металлургический комбинат отмечен дипломом Министерства природных ресурсов и экологии России за активную природоохранную деятельность. Высокой оценки правительственных экспертов удостоились масштабные экологические проекты, завершенные ММК в этом году.

Церемония награждения прошла 12 декабря в Москве на Федеральном экологическом совете при Минприроды. Сертификат в номинации «Активная экологическая политика компании в Год экологии» из рук руководителя Росприроднадзора Артёма Сидорова получил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.

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В рамках соглашения о взаимодействии с государственными органами ММК успешно завершил в Год экологии три больших проекта, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду:

- в марте завершена реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей; сокращение валовых выбросов в атмосферу за время реализации проекта в 2010-2017 гг. составило 24,7 тыс. т

- в июле завершена реконструкция газоочистной установки в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей, благодаря чему выбросы пыли снизились 1,8 тыс т в год

- в июле построены системы аспирации литейных дворов доменной печи № 10 стоимостью 493 млн руб., что позволило сократить выбросы пыли на 190 т в год

В общей сложности в 2017 г. ММК выполнил 31 мероприятие по охране атмосферного воздуха, 16 мероприятий по охране водных объектов, переработало на специализированных установках 11,2 млн т металлургических шлаков, высадило совместно с городской администрацией Магнитогорска в рамках кампании по озеленению более 5 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников, а также рекультивировала более 20 тыс. м2 нарушенных земель.

«С 2007 по 2017 гг. инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составили порядка 20 млрд рублей, в том числе в 2017 году – более 4 млрд руб., что является максимальным уровнем за последние годы», – подытожил Григорий Щуров на заседании Федерального экологического совета при Минприроды.

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В настоящий момент предприятие осуществляет стратегическую инициативу «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 г. низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска: довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее 5 единиц. Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года на реализацию экологической политики ММК будет направлено более 35 млрд руб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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